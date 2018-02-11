البترويكماويات تهبط بالسوق السعودية في المعاملات المبكرة

دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - دفعت أسهم شركات البتروكيماويات المؤشر العام السعودي للانخفاض في المعاملات المبكرة اليوم الأحد لكن معظم الأسواق الخليجية لم تبد تفاعلا يذكر مع أحدث تقلبات البورصات وأسعار النفط العالمية نهاية الأسبوع الماضي.

ونزل المؤشر السعودي 0.9 بالمئة في أول ‭0‬9 دقيقة مع انخفاض جميع أسهم البتروكيماويات بعد أن انخفض خام برنت، الذي كان عند حوالي 70 دولارا للبرميل قبل أسبوعين، أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة إلى 62.79 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول.

وهوى سهم الطيار للسفر 6.8 بالمئة بعد إعلان الشركة انكماش صافي الربح السنوي إلى 497 مليون ريال (132.5 مليون دولار) من 814 مليون ريال. وحققت الشركة 480 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى مما يعني أن صافي ربح الربع الأخير لم يزد على 17 مليون ريال وهو ما يقل كثيرا عن توقع الأهلي كابيتال البالغ 113 مليون ريال لذلك الربع.

لكن سهم مصرف الراجحي ارتفع 1.4 بالمئة بعد أن أعلن ثاني أكبر بنك سعودي من حيث الأصول ارتفاع صافي ربح الربع الرابع 19.8 بالمئة وهو ما توافق مع توقعات المحللين.

وتراجع مؤشر دبي 0.1 بالمئة. وانخفض سهم إعمار العقارية واحدا بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها حققت 1.55 مليار دولار ربحا صافيا في 2017. كان محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة قال الأسبوع الماضي إن إعمار حققت 1.8 مليار دولار لكن الشركة أوضحت أن ذلك الرقم كان قبل خفض القيمة. ومن المتوقع أن تعلن إعمار النتائج السنوية رسميا خلال الأيام القادمة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مع صعود سهم دانة غاز 1.4 بالمئة. وقالت الشركة إنها حققت ربحا صافيا 83 مليون دولار في 2017 من خسارة صافية 88 مليون دولار قبل عام وذلك بعد مدفوعات بمليار دولار في إطار تسوية مع حكومة إقليم كردستان العراق.

لكن الشركة تكبدت خسارة صافية بلغت 42 مليون دولار في الربع الرابع وفقا لحسابات أجرتها رويترز. وتأثرت نتائج الربع بخفض قيمة قدره 34 مليون دولار مقابل موجودات حقل الزوراء للغاز بالإمارات عقب استلام تقرير احتياطيات الحقل في نهاية العام.

وتفوق المؤشر القطري بصعوده 1.1 بالمئة مع ارتفاع سهم بروة العقارية 3.6 بالمئة. وحققت الشركة زيادة في صافي الأرباح السنوية ليصل إلى 1.71 مليار ريال (470 مليون دولار) من 1.61 مليار ريال وأبقت على توزيعاتها النقدية دون تغير رغم تباطوء السوق العقارية القطرية. وتراجعت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام.