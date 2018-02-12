تعافي البورصة السعودية وتراجع بقية أسواق الخليج

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - تعافت البورصة السعودية اليوم الاثنين مع استعادة الأسهم العالمية وأسعار النفط بعض القوة عقب هبوطها الأسبوع الماضي، لكن لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الخليج الأخرى وكبح المؤشر القطري انتهاء التوزيعات النقدية لأكبر بنوك الإمارة.

وصعد المؤشر السعودي 0.8 بالمئة في أول 25 دقيقة إذ زاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 بالمئة ومصرف الراجحي 1.6 بالمئة.

وارتفع سهم شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني 4.6 بالمئة بعدما أعلنت أن صافي أرباح الربع الأخير قفز 87 بالمئة بفضل زيادة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 35 بالمئة. ونزل سهم سلامة للتأمين التعاوني 2.3 بالمئة بعد أن أوردت أن الأرباح الفصلية انكمشت ستة بالمئة.

وفي دبي، نزل المؤشر 0.1 مع هبوط سهم دي.إكس.بي انترتينمنتس 1.6 بالمئة بعدما أعلنت تفاقم خسائره الصافية إلى 1.12 مليار درهم (305 ملايين دولار) العام الماضي من 485 مليون في 2016.

ولكن سهم العربية للطيران زاد 1.5 بالمئة بعد أن تحولت الشركة للربحية في الربع الأخير وجمعت 26 مليون درهم مقابل خسارة 33 مليون درهم قبل عام. وعلى الرغم من ذلك، كان بنك سيكو البحرين توقع أرباحا أعلى عند 68 مليون درهم.

وفي قطر، استقر المؤشر تقريبا بعد أن بدء تداول سهم بنك قطر الوطني بدون توزيعات أرباح.

ونزل سهم شركة الاتصالات أريد اثنين بالمئة بعد الإعلان عن زيادة صافي ربح الربع الأخير 13 بالمئة على الرغم من أن الأرباح السنوية نزلت عشرة بالمئة إذ أدى انخفاض قيمة العملة في بعض الأسواق إلى تقلص الإيرادات.

وبصفة عامة، فاق عدد الأسهم المرتفعة تلك الخاسرة إذ صعد 30 سهما في حين نزل خمسة أسهم. وزاد سهم شركة قطر للتأمين 3.1 بالمئة.