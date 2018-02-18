ارتفاع معظم البورصات الرئيسية بالخليج وشعاع يواصل الانخفاض في دبي

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في المعاملات المبكرة اليوم الأحد بينما تراجعت دبي لأسباب منها استمرار انخفاض شعاع كابيتال.

وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة بعد 55 دقيقة مع صعود سهم مصرف الراجحي القيادي 0.9 بالمئة. وزاد سهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية 1.3 بالمئة بعد اقتراج استئناف التوزيعات النقدية لعام 2017.

لكن سهم بروج للتأمين التعاوني هوى 6.3 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي مع انخفاض إجمالي الأقساط.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة منصات الحفر الخليج الدولية للخدمات 1.6 بالمئة. وتقدم مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة أيضا مع ارتفاع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 1.6 بالمئة.

لكن مؤشر دبي انخفاض 0.6 بالمئة حيث فقد سهم شعاع كابيتال، الآخذ بالانخفاض منذ ستة أسابيع، 4.5 بالمئة في حين نزل سهم جي.اف.اتش المالية، الأكثر تداولا، 1.5 بالمئة.

وزاد سهم أرامكس لنقل الطرود 0.9 بالمئة إلى 4.69 درهم متجها لتحقيق مكاسب لليوم الرابع. والسهم يرتفع من أدنى مستوياته في عام منذ الإعلان عن نتائج قوية للربع الرابع. ويوم الخميس اخترق السهم مستوى المقاومة عند ذروة يناير كانون الثاني البالغة 4.55 درهم.