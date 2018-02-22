إعمار يواصل رفع دبي وقطر الإسلامي يهوي مع انقضاء التوزيعات

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - واصل انتعاش سهم إعمار العقارية القيادي رفع سوق دبي في المعاملات المبكرة اليوم الخميس بينما تحرك باقي المنطقة في نطاق ضيق.

وصعد سهم إعمار، الذي كان متداولا قرب أدنى مستوياته في 14 شهرا، 3.2 بالمئة أمس الأربعاء في أنشط معاملاته هذا العام مع عودة بعض الصناديق إلى السهم منجذبة على ما يبدو لتقييمات غير باهظة مقارنة مع أسهم الأسواق الناشئة المناظرة.

وارتفع السهم 1.9 بالمئة صباح اليوم في معاملات كثيفة غير معتادة مما ساعد مؤشر أسهم دبي على الارتفاع 0.9 بالمئة.

وتقدم المؤشر السعودي 0.1 بالمئة في أول نصف ساعة مع صعود سهم بنك الجزيرة 0.5 بالمئة بعد أن وافقت هيئة السوق على طلب البنك لإصدار حقوق بثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).

وفي قطر هوى المؤشر 0.8 بالمئة حيث انخفض سهم مصرف قطر الإسلامي 4.9 بالمئة مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح النقدية.