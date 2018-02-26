مقدمة 1-رئيس مجلس الإدارة: جي.اف.اتش البحرينية تأمل في تطوير أنشطة بالسعودية

(لإضافة تعليق بشأن شعاع كابيتال)

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - قال جاسم الصديقي رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة الاستثمار جي.اف.اتش المالية في تصريحات لتلفزيون العربية اليوم الاثنين إن المجموعة التي تتخذ من البحرين مقرا تأمل في تطوير أنشطة في السعودية.

كان الصديقي الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية يتحدث بعد اختياره رئيسا لمجلس إدارة جي.اف.اتش.

تملك أبوظبي المالية نحو نصف شعاع كابيتال وقد أجرت جي.اف.اتش وشعاع مباحثات اندماج العام الماضي لكنها أُنهيت في يونيو حزيران.

وقا الصديقي اليوم “لدى جي.اف.اتش وشعاع استراتيجيات دمج واستحواذ أُعلنت قبل أكثر من عام وكلتا الشركتين تبحث عن فرص دمج واستحواذ. لكن لكل مرحلة بياناتها وسماتها وتفاصيلها.

”جرت مناقشات العام الماضي لكن ذلك النقاش لم يسفر عن شيء واضح. في الوقت الحالي فإننا في جي.اف.اتش نتفقد استحواذات أخرى.“