تراجع بورصات الخليج في التعاملات المبكرة

دبي 28 فبراير شباط (رويترز) - تراجعت بورصات منطقة الخليج في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء حيث انخفضت أسهم البنوك السعودية لليوم الرابع على التوالي لأسباب من بينها المخاوف بشأن اتجاه الحكومة لزيادة مطالبات الزكاة بأثر رجعي.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.7 بالمئة في الساعة الأولى بعد فتح السوق حيث انخفضت أسهم 12 بنكا. ونزل سهم بنك الراجحي 1.3 بالمئة.

لكن سهم شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) ارتفع 4.5 بالمئة وكان الأكثر تداولا. وكان السهم قفز 9.9 بالمئة أمس الثلاثاء بعد إعلان ارتفاع صافي الربح السنوي إلى سبعة أمثاله.

وصعد سهم ملاذ للتأمين 6.3 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها وقعت اتفاقيات تأمين مع مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة التي تجاوزت أقساطها التأمينية السنوية عشرة بالمئة من مبيعات ملاذ في 2017.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمئة حيث نزل سهم إعمار العقارية 1.1 بالمئة.

وتراجع مؤشر البورصة القطرية 1.4 بالمئة متأثرا بدرجة كبيرة بهبوط سهم بروة العقارية 7.2 بالمئة وتراجع سهم مصرف الريان 5.9 بالمئة حيث جرى تداول السهمين دون الحق في توزيع أرباح.

ونزل سهم دلالة للسمسرة 6.9 بالمئة على الرغم من إعلان الشركة عن صافي ربح سنوي تجاوز أكثر من أربعة أمثاله بعدما أوصى مجلس إدارتها بعدم توزيع أرباح.

لكن سهم فودافون قطر قفز 8.2 بالمئة وكان الأكثر تداولا. كان السهم ارتفع بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة أمس الثلاثاء إثر إعلان نتائج أرباح إيجابية وأنباء بشأن رخصة.