ضعف معظم أسواق الخليج في التعاملات المبكرة وتعاف جزئي لقطر

دبي أول مارس آذار (رويترز) - اتسم أداء معظم أسواق الأسهم الخليجية بالضعف في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد انخفاض أسعار النفط بما يزيد على اثنين بالمئة لكن سوق الأسهم القطرية تعافت بشكل جزئي من انخفاضها الكبير أمس الأربعاء.

وارتفع المؤشر القطري 3.1 بالمئة. كان مؤشر سوق الأسهم القطرية انخفض 3.1 بالمئة يوم الأربعاء بعد بدء تداول عدة أسهم دون الحق في توزيعات الأرباح.

وارتفعت أسهم أعمال 3.7 بالمئة بعد أن حققت الشركة الصناعية زيادة بنسبة ثمانية بالمئة في صافي الربح السنوي بينما صعدت أسهم فودافون قطر للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أعلنت عن نتائج قوية وأنباء إيجابية بشأن ترخيص الشركة. وزاد سهم فودافون قطر 2.3 بالمئة وكان أكثر الأسهم تداولا بالسوق.

وارتفعت أسهم الشركات التي انتهى الحق في توزيعات أرباحها والتي قادت الانخفاض يوم الأربعاء قليلا. وزاد سهم بروة العقارية 0.9 بالمئة ومصرف الريان الإسلامي 0.5 بالمئة ولم يسجل بنك الخليج التجاري أي تداولات.

وتراجع مؤشر البورصة السعودية 0.3 بالمئة في النصف ساعة الأولى من التداولات إذ انخفضت أسهم عشرة بنوك من بين 12 بنكا مدرجا. ويشهد القطاع المصرفي ضعفا منذ بداية الأسبوع الجاري، لأسباب من بينها المخاوف بشأن فرض الحكومة لمطلوبات زكاة بأثر رجعي على البنوك.

لكن أسهم مصرف الراجحي، وهي هدف كبير لتدفقات الصناديق الأجنبية إلى السعودية خلال الشهرين الماضيين، ارتفعت 0.7 بالمئة.

وارتفعت أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 2.7 بالمئة بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 53 بالمئة في صافي الربح السنوي. وفي التسعة أشهر الأولى من العام انخفض ربح الشركة 58 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.8 في المئة، مع انخفاض أسهم بنك دبي الإسلامي 6.9 بالمئة بعد انتهاء الحق في التوزيع النقدي لحاملي السهم. وارتفعت أسهم داماك العقارية اثنين بالمئة. وخسرت أسهم داماك 5.7 بالمئة يوم الأربعاء لتلامس أدنى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2017.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمئة في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم شركة أغذية 2.7 بالمئة بعد أن خفض مجلس الإدارة توصيته لتوزيع الأرباح النقدية السنوية إلى 12.5 بالمئة من 15 بالمئة في السنة السابقة.