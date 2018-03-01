مقدمة 1-مقابلة-جبل عمر للتطوير السعودية تنتهي من صفقة اندماج مع أم القرى في 2018

من مروة رشاد

الرياض أول مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير لرويترز إن شركة جبل عمر للتطوير، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري السعودية المدرجة، تتوقع الانتهاء من صفقة اندماجها مع أم القرى للتنمية والإعمار في 2018.

للصفقة التي أُعلنت في نوفمبر تشرين الثاني أهمية في تعزيز حضور جبل عمر في السوق العقارية بمدينة مكة المكرمة بما يتجاوز مشروعها الرئيسي الذي يقع على مسافة سير من المسجد الحرام وذلك للاستفادة من نمو حركة السفر.

وقال فيصل شاكر مدير الاستثمار والتطوير في مقابلة مع رويترز”أحد الأهداف الرئيسية لهذه الصفقة هو ببساطة إضافة قيمة للسوق العقارية بمكة.“

وأضاف”مساحة البناء في طريق الملك عبد العزيز (الذي تطوره شركة أم القرى) تتجاوز الستة ملايين متر مربع من مساحة البناء. نستهدف استكمال صفقة الاندماج مع أم القرى في 2018.“

وقال إن الشركة تعكف حاليا على تقييم الصفقة مع جولدمان ساكس الذي يتولى تقديم المشورة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، قدرت وسائل إعلام محلية أن الاندماج سيتمخض عن شركة عقارية باستثمارات قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وزيارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة هي الركيزة الأساسية في خطة لتوسعة قطاع السياحة في إطار إصلاحات اقتصادية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط.

وتدر مناسك الحج والعمرة إيرادات قيمتها 12 مليار دولار سنويا من أنشطة السكن والهدايا والأغذية والرسوم وفقا لشركة بي.إم.آي للأبحاث.

تهدف خطة الإصلاح الحكومية”رؤية 2030“ إلى استيعاب 30 مليون معتمر سنويا ارتفاعا من ثمانية ملايين في الوقت الحالي.

وتخطط جبل عمر لإصدار صكوك بهدف تمويل رأسمالها العامل في النصف الأول من 2018. وقال شاكر إن بنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي يقدمان المشورة في هذا الشأن. وامتنع عن ذكر تفاصيل أخرى.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت مصادر لرويترز إن جبل عمر تخطط لبيع صكوك بقيمة قد تتجاوز الأربعة مليارات ريال.

وستدشن الشركة صندوقا عقاريا لتمويل المراحل الجديدة من مشروعها العملاق الذي يضم مراكز تسوق وعقارات سكنية وفنادق تقع على مساحة بناء إجمالية قدرها 1.66 مليون متر مربع.

وقال شاكر”نعكف على عدد من منتجات الاستثمار مثل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق ذات هياكل شتى، ونتطلع إلى وضع بعض الأصول في صناديق مدرة للدخل“.

وسيكون لدى جبل عمر نحو خمسة آلاف غرفة فندقية في 2019. وقال شاكر إن الشركة ستبدأ بيع عقارات سكنية لم يبدأ تشييدها بعد فور أن تحصل على ترخيص من وزارة الإسكان وذلك في 2018 على الأرجح.