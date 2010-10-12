صافي ربح أسمنت اليمامة السعودية يرتفع 12% في الربع/3.

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القاهرة 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة أسمنت اليمامة السعودية ارتفاعا نسبته 12 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث المنتهي في 30 من سبتمبر أيلول ليصل إلى 140 مليون ريال (37.3 مليون ريال) وذلك بدعم من نمو المبيعات وزيادة الطلب المحلي.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم على موقع البورصة السعودية على الإنترنت "بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 140 مليون ريال مقابل 125 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 12%."

وعلى اساس فصلي انخفض صافي ربح الربع الثالث 27 بالمئة من 192 مليون ريال في الربع الثاني من 2010.

ووفقا للبيان يعود السبب الرئيسي لارتفاع الأرباح إلى "زيادة الكميات المبيعة نتيجة لزيادة الطلب المحلي."

ولم يذكر البيان قيمة المبيعات إلا أن الربح التشغيلي للربع الثالث بلغ 144 مليون ريال بارتفاع 12 بالمئة عن 129 مليون ريال قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي ربح الشركة 19 بالمئة إلى 497 مليون ريال من 417 مليون ريال قبل عام.

تأسست أسمنت اليمامة عام 1961 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.35 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية التي تمتلك فيها حصة قدرها 7.10 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد التي تحوز حصة قدرها خمسة بالمئة.

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