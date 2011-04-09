المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم البنوك
1300 جمت - أنهى المؤشر السعودي تعاملات اليوم السبت مرتفعا 0.5 بالمئة بدعم من مكاسب قطاع البنوك.
وأغلق المؤشر عند مستوى 6609 نقاط وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.6 بالمئة.
وارتفعت أسهم الراجحي وساب 0.7 بالمئة لكل منهما في حين ارتفع سهم سامبا 0.9 بالمئة.
وتراجعت أسهم شركات البتروكيماويات إذ خسرت أسهم سابك 0.5 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 1.58 بالمئة ومعادن 0.8 بالمئة وكيان 0.5 بالمئة.
وأغلق سهم اليمامة للاسمنت مرتفعا 1.9 بالمئة بعد نمو أرباح الربع الأول تسعة بالمئة.
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0827 جمت - سجل المؤشر السعودي ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الجلسة الأولى لهذا الاسبوع بدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات ومع بدء الشركات الإعلان عن نتائجها للربع الأول وجاء ارتفاع المؤشر كذلك بعدما سجلت أسعار النفط أكبر مستوياتها في 32 شهرا يوم الجمعة في ظل استمرار الاضطرابات السياسية بالشرق الأوسط.
وارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6628 نقطة وسط ارتفاع معظم الأسهم المدرجة على المؤشر. وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.8 بالمئة في حين ارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.9 بالمئة.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا يوم الجمعة إذ صعد مزيج برنت أربعة دولارات للبرميل مسجلا أعلى مستوياته في 32 شهرا في ظل تراجع الدولار. يتبع