المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم البنوك

0827 جمت - سجل المؤشر السعودي ‭‬‏ ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الجلسة الأولى لهذا الاسبوع بدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات ومع بدء الشركات الإعلان عن نتائجها للربع الأول وجاء ارتفاع المؤشر كذلك بعدما سجلت أسعار النفط أكبر مستوياتها في 32 شهرا يوم الجمعة في ظل استمرار الاضطرابات السياسية بالشرق الأوسط.