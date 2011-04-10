تراجع سهم بنك الرياض بعد اعلان نتائج الربع الأول

0821 جمت - تراجع سهم بنك الرياض عقب اعلانه عن نمو متواضع للارباح وتباين اداء الاسهم القيادية السعودية الاخرى مع توقعات بهبوط على المدى القصير.

ونزل سهم بنك الرياض 1.1 في المئة وهو ثالث اكبر بنك سعودي مدرج في البورصة من حيث القيمة السوقية بعدما اعلن نمو ارباح الربع الأول بنسبة 8.3 في المئة بفضل تحسن دخل الخدمات المصرفية.

وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي في السعودية "الاحداث السياسية في المنطقة تعوق البنوك .. كثير من الافراد والشركات الذي كانوا يريدون الاقتراض انزعجوا مما يحدث في المنطقة لذا كان الاقراض محدودا في الربع الأول."

وتابع "لا زلت اتوقع ان تحقق البنوك نتائج طيبة وان يسجل القطاع اداء جيدا في الفترة المتبقية من العام بفضل انفاق قوي من جانب الحكومة بينما جنبت البنوك مخصصات كاملة لعام 2010 ولديها الان سيولة اضافية للاقراض. ستتحسن ثقة المستهلكين ببطء."

وتراجعت أسهم بنوك اخرى ونزل مصرف الراجحي 1.3 في المئة وساب 0.9 في المئة.

ونزل مؤشر البورصة السعودية ‭‬‏ 0.1 في المئة إلى 6601 نقطة وحد سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) من خسائر المؤشر بعدما ارتفع 0.2 في المئة.

وقال قسنطيني "اتوقع ان ينزل السوق إلى 6400 نقطة إذ تظهر المؤشرات الفنية ان الاقبال على الشراء تجاوز الحد وسيلقى مقاومة عند 6659 نقطة ولكن ايرادات قطاع البتروكيماويات قد تعطي قوة للسوق."

وعلى المدى الطويل يلمح محللون فنيون إلى أن مؤشر السعودي سيسجل صعودا مستمرا ويختبر مستوى سبعة الاف نقطة خلال الاشهر الثلاث إلى الاربع المقبلة.