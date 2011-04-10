العداءة سيمنيا تحرز ذهبيتين في بطولة جنوب افريقيا لألعاب القوى

دربان 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - أحرزت العداءة كاستر سيمنيا ميداليتين ذهبيتين في بطولة جنوب افريقيا لألعاب القوى بعد فوزها بسباقي 800 و1500 متر اليوم الاحد.

وسجلت سيمنيا بطلة العالم لسباق 800 متر دقيقتين و2.10 ثانية لتفوز بالسباق الاول لكنها لم تتمكن من تحقيق أقل من دقيقتين كما كانت ترغب قبل السباق.

ثم قدمت سيمنيا (20 عاما) عرضا قويا في سباق 1500 متر لتحرز المركز الاول مسجلة اربع دقائق و12.93 ثانية.

وكانت سيمنيا حظيت بشهرة كبيرة بعد فوزها بسباق 800 متر ببطولة العالم في برلين خلال أغسطس ب 2009 قبل ان تبتعد بشكل اجباري عن المنافسات لمدة عام تقريبا من أجل الخضوع لاختبارات لتحديد الجنس.

ولم تواجه سيمنيا متاعب في سباق 800 متر اليوم رغم الاجواء الحارة والرطبة وظلت في الصدارة منذ البداية وتفوقت بفارق زاد عن ثانيتين على أقرب منافساتها.

وقالت سيمنيا للصحفيين "كنت حزينة قليلا بسبب الزمن الذي سجلته في سباق 800 متر لكني سعيدة بما حققته في سباق 1500 متر."

وستخوض سيمنيا لقاء اخر في جنوب افريقيا يوم 16 ابريل نيسان الجاري قبل ان تحول انتباهها الى المنافسات خارج البلاد.

وأكد يوكا هاروكنن مدرب العداءة الجنوب افريقية ان سيمنيا ستشارك في لقاء التحدي العالمي للاتحاد الدولي لالعاب القوى في السنغال يوم 28 مايو ايار المقبل.