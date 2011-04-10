رينجرز يهزم هاميلتون ويواصل مطاردة سيلتيك المتصدر في اسكتلندا

جلاسجو 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - واصل رينجرز حامل اللقب مطاردة غريمه التقليدي سيلتيك المتصدر في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 1 -صفر على مضيفه هاميلتون متذيل الترتيب اليوم الاحد.

وأحرز نيكيتشا يلافيتش هدف رينجرز والمباراة الوحيد من ركلة حرة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الاول للقاء.

ورفع رينجرز رصيده الى 71 نقطة من 30 مباراة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن سيلتيك الذي فاز 1-صفر على ضيفه سانت ميرين أمس السبت فيما ظل هاميلتون في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.