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الأنوار يحتفظ بلقب كأس لبنان بفوزه على الجيش (طائرة)

Sun Apr 10, 2011 4:23pm GMT
 
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بيروت 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - احتفظ الأنوار الجديدة بلقب كأس لبنان للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق الجيش بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة النهائية اليوم الأحد.

وسيطر الأنوار الجديدة على المباراة وحسم الأشواط الثلاثة لمصلحته بواقع 25-21 و25-15 و25-13 في لقاء استمر 67 دقيقة فقط.

وكان الأنوار توج بلقب الدوري للمرة الثالثة بتاريخه بفوزه على القلمون 3-صفر في الدور النهائي الأسبوع الماضي.

م ع ن - س ب - ع ت (ريض) arsp

 