نابولي يفوز في بولونيا ويتساوى في الرصيد مع ميلانو المتصدر (قدم)

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روما 10 ابريل نيسان (رويترز) - تساوى نابولي في الرصيد مع ميلانو المتصدر في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم ولو لساعات على الأقل بعد فوزه 2-صفر على مضيفه بولونيا اليوم الأحد.

وجاء هدفا نابولي عن طريق جوسيبي ماسكارا وماريك هامسيك من ركلة جزاء ليرفع الفريق رصيده إلى 65 نقطة من 32 مباراة. وسيلعب ميلانو خارج أرضه مع فيورنتينا في وقت لاحق اليوم.

ويتأخر انترناسيونالي حامل اللقب بفارق نقطتين وراءهما في المركز الثالث بعد أن فاز 2-صفر على كييفو أمس السبت.

وتقدم لاتسيو للمركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لتصفيات دوري أبطال اوروبا بفوزه 2-صفر أيضا على ضيفه بارما متجاوزا اودينيزي الذي خسر 2-1 على أرضه أمام روما أمس.

وفي وقت سابق اليوم سجل لوكا توني هدفا قبل النهاية ليقود يوفنتوس للفوز 3-2 على فريقه السابق جنوة في مباراة مثيرة في شوطها الثاني ويبقى في المركز السابع.

وتخلص توني (33 عاما) الذي سجل ثلاثة أهداف فقط مع جنوة قبل انتقاله ليوفنتوس في يناير كانون الثاني الماضي من الرقابة ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 83 ويمنح الفوز لفريقه الذي عوض تأخره مرتين خلال المباراة.

وتقدم جنوة بهدف سجله ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة قبل أن يفعل ماركو روسي لاعب جنوة الشيء نفسه ويمنح يوفنتوس التعادل في الدقيقة 50.