ارسنال يجهض انتفاضة بلاكبول ويهزمه 3-1 في الدوري الانجليزي (قدم)

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لندن 10 ابريل نيسان (رويترز) - أجهض ارسنال انتفاضة مضيفه بلاكبول ليتغلب عليه 3-1 ويقلص إلى سبع نقاط الفارق الذي يفصله وراء المتصدر مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وتقدم ارسنال - الذي أشرك حارسه الالماني ينس ليمان (41 عاما) العائد الى صفوفه للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بدلا من مانويل المونيا المصاب - بنتيجة 2-صفر بعد 21 دقيقة فقط بفضل هدفين من ابو ديابي وايمانويل ايبوي.

ورد بلاكبول في الدقيقة 52 حين سجل جاري تايلور فليتشر بعدما أشار الحكم باستمرار اللعب رغم أن ليمان عرقل دي.جيه كامبل داخل منطقة الجزاء.

ورغم الفرص التي أتيحت لبلاكبول فإن الفريق المتعثر فشل في الوصول للتعادل.

وبدلا من ذلك حسم ارسنال النتيجة لصالحه بهدف رائع من هجمة مرتدة في الدقيقة 76 قادها سيسك فابريجاس وثيو والكوت قبل أن يمرر الأخير الكرة عرضية إلى روبن فان بيرسي ليضعها في الشباك.

وفي مباراة أخرى اليوم وضع استون فيلا حدا لسلسلة من النتائج السيئة محققا انتصاره الأول في أربع مباريات بفوزه على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف سجله جيمس كولينز في الشوط الأول.

وبفوزه تقدم فيلا من المركز 16 إلى 14 في حين بقي نيوكاسل في المركز التاسع.