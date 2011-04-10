تعادل تفينتي وايندهوفن واياكس ينعش اماله في الدوري الهولندي (قدم)

روتردام 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تعادل تفينتي انشيده المتصدر 1-1 مع رودا كركراده في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الأحد لكنه حافظ على فارق النقطتين اللتين يتفوق بهما على ملاحقه ايندهوفن الذي تعادل بدوره 2-2 مع هيرنفين.

وعاد اياكس امستردام للمنافسة على اللقب بعد فوزه 2- صفر على جرونينجن.

وأهدر برايان ريوز ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفينتي لكن ثيو يانسن نجح في تنفيذ ركلة أخرى قبل أربع دقائق من النهاية بعدما وضع بولديسار بودور فريقه رودا في المقدمة قبل ذلك بتسع دقائق.

وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماتيوس بروس حارس رودا وروبرتا روساليس مدافع تفينتي في المراحل الأخيرة من المباراة.

ومنح اولا تويفونن نقطة لأيندهوفن بتسجيل هدف قبل النهاية لفريقه الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

وتقدم ايندهوفن عن طريق جيرمين لينس في الدقيقة 58 لكن أسامة السعيدي وبراس دوست سجلا هدفين متتاليين خلال أربع دقائق لصالح هيرنفين.

وقبل سبع دقائق من النهاية طرد ويلفريد بوما مدافع ايندهوفن بسبب لعبة خشنة لكن السويدي تويفونن سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من مدى قريب.

وبقي تفينتي في المركز الأول برصيد 64 نقطة قبل أربع جولات من النهاية مقابل 62 نقطة لأيندهوفن. ويملك اياكس 61 نقطة بفضل انتصاره الذي جاء بهدفين عن طريق ميراليم سليماني ويان فرتونن.