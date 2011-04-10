الغرافة يحتفظ بالمركز الثاني في الدوري القطري بفوزه على السد (قدم)

الدوحة 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - حافظ الغرافة على المركز الثاني في دوري نجوم قطر لكرة القدم وراء لخويا البطل بفوزه 3-1 على السد في الجولة قبل الأخيرة اليوم الأحد.

وسجل الغرافة الفائز باللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة ثلاثة أهداف متتالية بدأها ماركوني امارال في الدقيقة 17.

وأضاف العراقي يونس محمود هدفا ثانيا لفريقه في الدقيقة 37 ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم بينما جاء الهدف الثالث عن طريق صانع اللعب البرازيلي المخضرم جونينيو في الدقيقة 68.

وجاء الهدف الوحيد للسد عن طريق المهاجم البرازيلي لياندرو دا سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد الغرافة الذي أهدر له يونس ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني إلى 43 نقطة بفارق خمس نقاط وراء لخويا الذي حسم اللقب يوم الجمعة الماضي في موسمه الأول بدوري الأضواء بينما توقف رصيد السد عند 33 نقطة.

ويتفوق يونس أفضل لاعب في كأس آسيا عام 2007 في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف واحد على ماموني داجانو مهاجم السيلية بينما يتقاسم سيباستيان سوريا مهاجم قطر ومحمد رزاق مهاجم لخويا المركز الثالث برصيد 11 هدفا.