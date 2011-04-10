ليفركوزن يهزم سانت باولي ويستمر في المنافسة على لقب دوري المانيا

برلين 10 ابريل نيسان (رويترز) - أبقى باير ليفركوزن على آماله في الفوز بدوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم بعدما حول تأخره الى فوز 2-1 على سانت باولي اليوم الاحد مقلصا الفارق الى خمس نقاط مع بروسيا دورتموند المتصدر مع تبقي خمس جولات على نهاية المسابقة.

وسجل بروسيا مونشنجلادباخ متذيل الترتيب ثلاثة اهداف في عشر دقائق قبل نهاية الشوط الاول ليسحق كولونيا 5-1 ويعزز اماله في البقاء بدوري الاضواء.

ومنح تشارلز تاكي المقدمة لسانت باولي قبل مرور ساعة من زمن اللقاء لكن ليفركوزن تعادل عن طريق شتيفان كيسلينج بعد ثماني دقائق.

وانتزع ليفركوزن الفوز في الدقيقة 77 عبر لارس بيندر ليرفع رصيده الى 61 نقطة من 29 مباراة.

وكان دورتموند تعادل خارج أرضه مع هامبورج بهدف واحد لكل منهما أمس السبت.

وفي الجزء الاسفل من ترتيب جدول المسابقة التي ينافس فيها 18 ناديا قلص مونشنجلادباخ الفارق الى نقطتين مع سانت باولي صاحب المركز قبل الاخير الذي يبتعد بفارق الاهداف فقط عن فولفسبورج صاحب المركز السادس عشر.