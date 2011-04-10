Wed 9 Aug 2017 | 13:17 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تقرير.. كرونكه في مفاوضات للاستحواذ على ارسنال الانجليزي (قدم)

Sun Apr 10, 2011 6:18pm GMT
 
[-] نص [+]

لندن 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - ذكرت محطة سكاي سبورتس التلفزيونية اليوم الاحد ان الملياردير الامريكي ستان كرونكه أكبر المساهمين في ارسنال يقترب من الاستحواذ على النادي الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن طريق زيادة حصته في الاسهم.

ويملك كرونكه ما يقرب من 30 بالمئة من النادي اضافة للعديد من الفرق الرياضية في الولايات المتحدة وهو في مفاوضات لشراء 16 بالمئة من اسهم ارسنال والتي تمثل حصة داني فيشمان ونينا بريسويل سميث.

واذا حصل كرونكه على مبتغاه فانه يجب عليه التقدم بعرض لشراء باقي أسهم النادي اللندني.

والروسي اليشير اوسمانوف قطب صناعة الصلب هو صاحب الترتيب الثاني بين حاملي أسهم ارسنال ويملك 27 بالمئة عن طريق شركة ريد اند وايت القابضة التي يملكها.

ولم يتسن الاتصال على الفور بأحد المسؤولين في ارسنال للتعليق على هذا التقرير.

م د ح - ع ت (ريض) arsp

 