الدنمركية وزنياكي تحرز لقبها الثالث هذا العام في تشارلستون (تنس)

تشارلستون (ساوث كارولاينا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فازت المصنفة الاولى عالميا كارولين وزنياكي بلقبها الثالث هذا العام اليوم الاحد بعدما حققت فوزا قويا على الروسية ايلينا فسنينا 6-2 و6-3 في نهائي بطولة تشارلستون للتنس اليوم الاحد.

وبذلت فسنينا جهدا كبيرا لكن وزنياكي التي أحرزت لقبي بطولتي دبي وانديان ويلز قدمت عرضا قويا ولم يبد انها مهددة بخطر خسارة المباراة بفضل أداء قوي من الخط الخلفي.

وارتكبت اللاعبة الدنمركية (23 عاما) عشرة اخطاء سهلة فقط وسنحت لها فرصة كسر ارسال منافستها في كل شوط في المجموعة الثانية لتحرز اللقب الخامس عشر في 23 مباراة نهائية بلغتها.

وهذه الهزيمة هي الخامسة في نفس العدد من المباريات النهائية التي بلغتها فسنينا التي أطاحت بها وزنياكي عندما تقابلت اللاعبتان في نهائي بطولة نيو هافن 2009.

وسنحت بارقة أمل لفسنينا عندما تعادلت مع وزنياكي 3-3 في المجموعة الثانية لكن اللاعبة الدنمركية رفعت مستواها في التوقيت الحرج وفازت باللقاء.