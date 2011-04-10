بيندر يقود ليفركوزن للفوز والاقتراب من دورتموند المتصدر في المانيا

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برلين 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - أبقى باير ليفركوزن على آماله في الفوز بدوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم بعدما حول تأخره الى فوز 2-1 على سانت باولي اليوم الاحد مقلصا الفارق الى خمس نقاط مع بروسيا دورتموند المتصدر مع تبقي خمس جولات على نهاية المسابقة.

وسجل بروسيا مونشنجلادباخ متذيل الترتيب ثلاثة اهداف في عشر دقائق قبل نهاية الشوط الاول ليسحق كولونيا 5-1 ويعزز اماله في البقاء بدوري الاضواء.

وحصل ليفركوزن على المركز الثاني في الدوري اربع مرات لكنه لم يحرز اللقب من قبل وتمكن من تجاوز عقبة سانت باولي بفضل هدف من لارس بيندر في الدقيقة 77.

وسيطر ليفركوزن على مجريات اللعب في الشوط الاول وأهدر ارتورو فيدال فرصة خطيرة لكن الفريق وجد نفسه متأخرا عندما حول تشارلز تاكي كرة عرضية من فلوريان بيرنز في المرمى قبل مرور ساعة من زمن اللقاء.

وتعادل ليفركوزن عن طريق شتيفان كيسلينج بعد ثماني دقائق عندما تعاون البديل ايرين درديوك مع جونزالو كاسترو.

وسدد مايكل بالاك مرتين في اتجاه بنديكت بيكيت حارس سانت باولي الذي لم يتمكن من فعل اي شيء لمنع بيندر من وضع الكرة في مرماه ليضيف هدف ليفركوزن الثاني.

ويملك دورتموند 66 نقطة من 29 مباراة بعد تعادله 1-1 مع مضيفه هامبورج أمس السبت فيما يحتل ليفركوزن المركز الثاني وله 61 نقطة.