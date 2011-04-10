النجم الساحلي يخسر أمام البنزرتي وديا استعدادا لاستئناف الدوري (قدم)

تونس 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - خسر النجم الساحلي أمام ضيفه النادي البنزرتي 2-1 في مباراة ودية اليوم الأحد ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم في 17 ابريل نيسان الجاري.

وافتتح البنزرتي التسجيل عن طريق مهاجمه هيثم بن سالم بعد نصف ساعة من البداية ثم أضاف الهدف الثاني بواسطة علي المهذبي في الدقيقة 60 قبل أن يقلص مصعب ساسي الفارق للنجم الساحلي في الدقيقة 72.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن الترجي المتصدر بينما يتقاسم البنزرتي مع ترجي جرجيس وشبيبة القيروان المركز السابع برصيد 18 نقطة لكل فريق.

وتوقف نشاط الدوري التونسي منذ ثلاثة اشهر بسبب احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير كانون الثاني الماضي.