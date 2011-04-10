بويان مهاجم برشلونة المصاب يغيب لمدة تصل الى ثمانية اسابيع (قدم)

مدريد 10 ابريل نيسان (رويترز) - قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم أمس السبت إن المهاجم بويان كركيتش اصيب بقطع في اربطة الركبة اليسرى وسيغيب عن اللعب من ستة الى ثمانية أسابيع.

وشارك المهاجم الاسباني البالغ عمره 20 عاما في التشكيلة الأساسية في ظهور نادر باستاد نو كامب ضد الميريا في الدوري لكنه غادر الملعب بعد مرور 30 دقيقة ليلعب ديفيد بيا بدلا منه.

وفاز برشلونة باللقاء 3-1.

وتأتي الاصابة في توقيت سيء للمدرب بيب جوارديولا إذ ينافس النادي القطالوني على ثلاثة ألقاب خلال الشهرين المقبلين في دوري الدرجة الأولى الاسباني وكأس ملك اسبانيا ودوري أبطال اوروبا.