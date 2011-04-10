سبيرز يشق طريقه للفوز 111-102 على جاز (سلة)

سان انطونيو 10 ابريل نيسان (رويترز) - قطع سان انطونيو سبيرز خطوة أخرى نحو ضمان اللعب على أرضه في الأدوار الاقصائية لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين بفوزه 111-102 على يوتا جاز أمس السبت.

وبعدما ضمن الحصول على المركز الأول في القسم الغربي يتقدم سان انطونيو الان بفارق مريح على شيكاجو بولز متصدر القسم الشرقي.

وسيطر سان انطونيو على اللعب في الشوط الأول ثم أجهض انتفاضة جاز في الربع الأخير الذي شهد تقلص الفارق الى 91-85.

وأحرز ريتشارد جيفرسون 20 نقطة وأضاف توني باركر 13 نقطة لصالح سان انطونيو الذي أراح عددا كبيرا من لاعبيه بعد زيادة الفارق مع جاز.

وسجل بدلاء سبيرز 44 نقطة في اللقاء بقيادة تياجو سبليتر الذي أحرز 13 نقطة في طريق سان انطونيو لتحقيق فوزه الرابع على التوالي.