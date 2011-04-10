بافون يسجل ويقود ريفر بليت لصدارة الدوري الارجنتيني لكرة القدم

من ركس جاوار

بوينس ايرس 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - أحرز المهاجم العملاق ماريانو بافون هدفا في الدقيقة 70 ليمنح ريفر بليت الفوز 1-صفر على بانفيلد أمس السبت ويقوده الى صدارة الدوري الارجنتيني لكرة القدم.

وفاز ريفر بمبارياته الثلاث الأخيرة ويملك 18 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطتين على استوديانتس حامل اللقب واوليمبو.

وأقال كولون الذي بدأ الموسم بامال كبيرة مدربه فرناندو جامبوا بعد الخسارة الرابعة على التوالي وكانت بهدفين مقابل لا شيء أمام اوليمبو ليتراجع الى منتصف الترتيب.

وفي استاد مونيومنتال الذي احتشدت فيه الجماهير شق ماتياس قائد ريفر بليت طريقه وسط ثلاثة مدافعين ومرر الى بافون داخل منطقة الجزاء حيث تفوق المهاجم على محاولات اعاقته ليضع الكرة في الشباك.

وبدأ ريفر بليت الذي يدربه جيه.جيه. لوبيز الموسم وفي ذهنه سجله السيء في صراع الهبوط واحتمال خوض جولة فاصلة للبقاء في الدرجة الأولى بدلا من التفكير في المنافسة على اللقب.

لكن مزيجا من الدفاع القوي ومهارات صانع اللعب الشاب ايريك لاميلا والمستوى المتواضع بشكل عام للبطولة قاده للصدارة مع وصول الموسم لنقطة المنتصف.

وأقيل جامبوا وفي رصيد فريقه كولون 13 نقطة بعد فوزه اربع مرات وخسارته لاربع مباريات خلال تسعة لقاءات لكن مستوى الفريق الضعيف على ملعبه هو ما أدى الى الاطاحة به.