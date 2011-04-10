تقارير اعلامية..اقالة فان جال من تدريب بايرن ميونيخ (قدم)

برلين 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - ذكرت تقارير اعلامية المانية اليوم الاحد ان بايرن ميونيخ اقال مدربه لويس فان جال عقب تعادل الفريق 1-1 على ارضه امام نورمبرج في دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم امس السبت.

وقالت صحف سودويتشه تسايتونج وكيكر وبيلد ام زونتاج ان المدرب الهولندي لم يعد مسؤولا عن تدريب اكبر الفرق الالمانية عقب مباراة الامس والتي تركت الفريق في موقف خطر قد يجعله يغيب عن دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وتراجع بايرن الى المركز الرابع عقب تعادله واستطاع فريق هانوفر الذي فاز على ماينتس 2-صفر امس السبت تخطيه ليحتل الان الموقع المؤهل للمشاركة في دوري ابطال اوروبا.

ولم يرد اي تعليق فوري من الفريق البافاري.

وتولى فان جال المسؤولية قبل موسم 2009-2010 واحدث تأثيرا مباشرا بالفوز بدوري الدرجة الاولى وكأس المانيا وقاد بايرن لنهائي دوري ابطال اوروبا في اول موسم له مع الفريق.

وفي سبتمبر ايلول الماضي مدد بايرن عقد مدربه الى نهاية موسم 2011- 2012 لكن المدرب قال في مارس اذار الماضي عقب سلسلة من النتائج المحبطة انه سيترك الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وفي ظل اقامة نهائي البطولة الموسم المقبل في ميونيخ ستكون كارثة على بايرن ان يغيب عن المشاركة في دوري ابطال اوروبا.

وخرج بايرن من دور الستة عشر لدوري ابطال اوروبا هذا الموسم على يد انترناسيونالي الايطالي.