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فيتل سائق رد بول يفوز بسباق ماليزيا لسيارات فورمولا 1

Sun Apr 10, 2011 9:53am GMT
 
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سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (رويترز) - واصل الالماني سيباستيان فيتل بطل العالم وسائق رد بول بدايته المثالية للموسم في بطولة فورمولا 1 للسيارات بالفوز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى الذي بدأه من مركز أول المنطلقين اليوم الاحد.

وتفوق فيتل الذي فاز بالسباق الافتتاحي للموسم في استراليا قبل أسبوعين على البريطاني جنسون باتون سائق مكلارين الذي حل ثانيا فيما جاء الالماني نيك هايدفيلد سائق رينو في المركز الثالث.

ا ح ع (ريض) arsp

 