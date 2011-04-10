منتخب مصر يسافر لجنوب افريقيا لخوض منافسات كأس امم افريقيا للشباب

القاهرة 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - يتوجه منتخب مصر للشباب الى جوهانسبرج اليوم الاحد للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية للشباب والتي تنطلق بجنوب افريقيا في الفترة من 17 ابريل نيسان الجاري وحتى الثاني من مايو ايار المقبل.

وقال ضياء السيد مدرب منتخب مصر ان فريقه يسعى لتقديم اداء جيد يشرف الكرة المصرية.

واضاف السيد لرويترز "لدينا هدفان نضعهما نصب اعيننا يتمثل اولهما في ضمان التأهل لكاس العالم للشباب والهدف الثاني الفوز بلقب كأس الامم الافريقية للشباب."

وتؤهل امم افريقيا للشباب المنتخبات الاربعة التي تبلغ الدور قبل النهائي الى نهائيات كأس العالم للشباب والتي ستقام في اغسطس اب المقبل بكولومبيا.

واكد السيد ثقته في لاعبي منتخب مصر وقدرتهم على تكرار الفوز بلقب البطولة الذي غاب عن الفراعنة منذ ثماني سنوات.

وكانت اخر مرة فاز فيها منتخب مصر للشباب بأمم افريقيا في عام 2003 تحت قيادة حسن شحاتة.

واشار مدرب منتخب مصر الى ان لقاء حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وسمير زاهر رئيس الاتحاد المصري مع اللاعبين امس السبت شكل حافزا قويا لهم على الاجادة في البطولة.

واعرب السيد عن امله في الفوز بنتيجة اللقاء الاول في البطولة امام ليسوتو ليكون دافعا قويا للتأهل للمربع الذهبي.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الاولى التي تضم معه جنوب افريقيا ومالي وليسوتو.