فيتل المتألق يشق طريقه نحو الفوز بسباق ماليزيا لسيارات فورمولا 1

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من جون اوبريان

سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (رويترز) - شق سيباستيان فيتل بطل العالم وسائق رد بول طريقه بقوة نحو الفوز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى ضمن بطولة فورمولا 1 للسيارات اليوم الاحد ليسجل السائق الالماني ثاني انتصار له من مركز اول المنطلقين في نفس العدد من السباقات مستهلا مشوار الدفاع عن اللقب.

واحتفظ جنسون باتون سائق مكلارين بهدوئه لينتزع المركز الثاني متفوقا على الالماني المتحمس نيك هايدفيلد الذي استفاد من بدايته القوية ليحسم المركز الثالث على منصة التتويج لصالح رينو.

وقال فيتل لاعضاء رد بول عبر الاذاعة الداخلية للفريق عقب فوزه بالسباق الرابع على التوالي "عمل رائع. في ظل درجات الحرارة المرتفعة حافظنا على هدوء اعصابنا. اشكركم."

واضاف "انه لمن دواعي سروري ان اكون معكم في كل سباق. انا اعشق ذلك."

وقدم مارك ويبر زميل فيتل في الفريق عرضا جيدا لينتزع المركز الرابع عقب بدايته السيئة للسباق الذي شهد تخلص سائقي رد بول من نظام استعادة الطاقة الحركية في منتصفه بسبب مشكلات تتعلق بالاعتمادية.

وانتزع فيليبي ماسا وفرناندو الونسو سائقا فيراري المركزين التاليين بينما انتزع لويس هاميلتون سائق مكلارين الاخر المركز السابع عقب انتهاء الصراع بينه وبين الونسو بحادث تصادم اثناء تنافسهما على انتزاع المركز الثالث.

واحتل الياباني كاموي كوباياشي سائق ساوبر ومايكل شوماخر سائق مرسيدس وبول دي ريستا سائق فورس انديا اخر مراكز تمنح اصحابها نقاطا في سباق شهد الكثير من التوقف في حارات الصيانة الا انه لم يشهد هطول الامطار كما كان متوقعا مطلع هذا الاسبوع.