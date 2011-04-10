رئيس المريخ السوداني..لا مكان لأي متراخ في صفوف الفريق (قدم)

الخرطوم 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال جمال الوالي رئيس نادي المريخ الذي ينافس في الدوري السوداني لكرة القدم انه لا مكان لأي متراخ في صفوف الفريق.

وطالب الوالي خلال اجتماع عقده مع اللاعبين امس السبت في اعقاب الخروج من دور 32 لدوري ابطال افريقيا امام انتركلوب الانجولي لاعبي الفريق بالانضباط خلال المرحلة المقبلة.

واضاف الوالي "مجلس الادارة اكثر حرصا من اي وقت مضى على ارساء سياسة الانضباط والحقوق والواجبات مؤكدا بانه لا تهاون بعد اليوم."

واكد الوالي انه كلف الجهاز الفني والاداري بتطبيق هذه السياسة واعطاه صلاحيات كبيرة مطالبا لاعبي الفريق بالارتقاء لمستوى المسؤولية.

وتابع "لا مكان لأي متراخ بعد اليوم في صفوف الفريق والمرحلة القادمة مرحلة انضباط وجدية."

ويتصدر المريخ الدوري السوداني لكرة القدم برصيد تسع نقاط وبفارق الاهداف عن الامل عطبرة.