عرض-الجزيرة في صراع مثير مع الوحدة لانتزاع لقب كأس رئيس الامارات (قدم)

دبي 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سيكون التنافس على اشده بين الجزيرة والوحدة عندما يلتقيان غدا الاثنين على استاد مدينة زايد الرياضية في ابوظبي في نهائي كأس رئيس دولة الامارات لكرة القدم.

وسيحاول الفريقان استجماع تركيزهما خلال المباراة حتى لا يرتكبا اي خطأ لا يمكن تعويضه اضافة الى ان البطولة تشكل فرصة مهمة لهما لنيل لقب لا يمكن التفريط فيه.

ويسعى الجزيرة متصدر دوري المحترفين الاماراتي برصيد 39 نقطة حاليا الى استثمار تألقه هذا الموسم ونيل اول لقب رسمي له على الصعيد المحلي الا انه سيواجه الوحدة الذي يسعى لانتزاع اخر فرصة له لانقاذ موسمه بعد ان توقفت اماله في الحفاظ على لقب الدوري بعد تراجعه الى المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

وكرس الجزيرة كافة امكانياته من اجل الفوز في هذه المباراة املا في ان يضيف الى خزائنه لقب ثاني أقوى بطولة محلية بعد دوري المحترفين والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد الاماراتي للعبة.

وابدى الجزيرة اهتماما كبيرا بهذه المباراة واستعد لها باراحة نجومه وبعض لاعبيه المحترفين خلال مباراة الهلال السعودي في دوري ابطال اسيا والتي خسرها الجزيرة 3-1.

ويعتقد الجزيرة ان مباريات الكؤوس مختلفة عن الدوري وهي بطولة بحد ذاتها لا يمكن تعويضها مثلما يحدث في الدوري.

وقال التونسي نور الدين بوفالقة مساعد مدرب الفريق لرويترز "نعم يتصدر الجزيرة ترتيب دوري المحترفين ويتقدم على الوحدة بفارق 20 نقطة لكن مباريات الكؤوس لا تعترف بذلك."

واضاف "يبتعد الوحدة عنا بفارق كبير يصعب تعويضه مع تبقي سبع مباريات على نهاية الدوري ولذا ففرصته الوحيدة لانقاذ موسمه هو الفوز علينا واحراز لقب كأس رئيس الدولة لتفادي الخروج خالي الوفاض."