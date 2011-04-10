بايرن ميونيخ يقيل مدربه فان جال عقب التعادل مع نورمبرج (قدم)

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برلين 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال نادي بايرن ميونيخ اليوم الاحد انه اقال مدربه الهولندي لويس فان جال بعد تعادل الفريق بهدف لمثله مع نورمبرج في دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم امس السبت.

وكان من المقرر ان يترك فان جال الفريق في نهاية الموسم ولكن المخاوف من غياب الفريق عن دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل عجلت برحيل المدرب.

واوضح النادي بموقعه على الانترنت "منح بايرن مدربه لويس فان جال اجازة حتى نهاية الموسم على ان يسري القرار على الفور."

واضاف النادي ان يوب هينكس الذي يتولى حاليا تدريب باير ليفركوزن سيقود الفريق في الموسم المقبل على ان يتولى اندرياس يونكر منصب المدرب بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وتراجع بايرن الى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بعد ان استطاع هانوفر تجاوزه بفوزه 2-صفر على ماينتس امس السبت وبات الان يحتل المركز الاخير المؤهل للعب بدوري ابطال اوروبا. ويعني المركز الرابع خوض الفريق لمنافسات كأس الاندية الاوروبية.

ومع اقامة نهائي دوري ابطال اوروبا في ميونيخ الموسم المقبل ستكون كارثة على بايرن اذا ما غاب عن المنافسات.

وقال النادي "عقب تراجع الفريق الى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة ومع مخاطر عدم الوصول الى الحد الادنى من الاهداف المتمثل في انتزاع المكان المؤهل لدوري ابطال اوروبا فقد تم اتخاذ القرار لمصلحة بايرن."