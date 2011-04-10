ليمان يشارك أساسيا مع ارسنال ضد بلاكبول في الدوري الانجليزي (قدم)

لندن 10 ابريل نيسان (رويترز) - سيكون الحارس الالماني ينس ليمان (41 عاما) أساسيا في تشكيلة ارسنال للمرة الأولى منذ عودته لصفوف الفريق لحل أزمة حين يلعب الفريق ضد بلاكبول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان الاسباني مانويل المونيا الحارس الأساسي ضمن التشكيلة لكن تم تغييره قبل ركلة البداية في استاد بلومفيلد رود حين أصيب في ركبته أثناء تدريبات الإحماء.

وعاد ليمان الذي لم يلعب لارسنال منذ عام 2008 من الاعتزال في مارس اذار الماضي لينضم لفريقه السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعدما تسببت الإصابات في وجود حارس واحد لائق مع الفريق اللندني.