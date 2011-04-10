توني يقود يوفنتوس للفوز 3-2 على جنوة في الدوري الإيطالي (قدم)

روما 10 ابريل نيسان (رويترز) - سجل لوكا توني هدفا قبل النهاية ليفوز يوفنتوس 3-2 على ضيفه جنوة في مباراة مثيرة في شوطها الثاني ويبقى في المركز السابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق ماركو روسي من ركلة جزاء في الدقيقة 50 قبل أن يضيف اليساندرو ماتري الهدف الثاني في الدقيقة 63.

لكن ليوناردو بونوتشي وانطونيو فلورو فلوريس سجلا هدفين متتاليين لجنوة في الدقيقتين 70 و75 قبل أن يحسم المهاجم توني النتيجة لصالح صاحب الأرض قبل سبع دقائق من النهاية.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 51 نقطة من 32 مباراة بينما توقف رصيد جنوة عند 39 نقطة.