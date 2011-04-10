Wed 9 Aug 2017 | 13:17 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الجزائر تتقدم للدور الثاني في التصفيات الاولمبية بالفوز على مدغشقر

Sun Apr 10, 2011 1:58pm GMT
 
[-] نص [+]

الجزائر 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تغلب المنتخب الاولمبي الجزائري بهدف مقابل لا شيء على مضيفه منتخب مدغشقر ليتأهل للدور الثاني في التصفيات الافريقية المؤهلة لمنافسات كرة القدم في دورة لندن الاولمبية 2012.

وسجل سيد أحمد عواج هدف الجزائر في الدقيقة الثانية من المباراة.

وأكد الفوز تفوق الجزائر بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين بعد فوزه بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب بالجزائر.

و ب - س ب - ا ح ع (ريض) arsp

 