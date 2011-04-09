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نتائج مباريات في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين

Sat Apr 9, 2011 6:03am GMT
 
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 نيويورك 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما 
يلي نتائج مباريات في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين أقيمت أمس 
الجمعة.
 
 انديانا         114  اتلانتا           102
 نيويورك نيكس    116  نيوجيرزي          93
 فيلادلفيا        98   تورونتو          93
 بوسطن           104  واشنطن           88
 شيكاجو          93   كليفلاند          82
 ديترويت          110  ميلووكي          100
 ميامي           112  تشارلوت          103
 نيو اورليانز    109  فينكس            97
 اوكلاهوما سيتي    104  دنفر             89
 ممفيس            101  سكرامنتو         96
 دالاس            107  لوس انجليس كليبرز  96
 بورتلاند         93   لوس انجليس ليكرز  86
 
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