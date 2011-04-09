نتائج مباريات في دوري هوكي الجليد في امريكا الشمالية
نيويورك 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما يلي نتائج مباريات في دوري هوكي الجليد في امريكا الشمالية أقيمت أمس الجمعة.
بيتسبرج 4 نيويورك ايلاندرز 3 (عقب ضربات الترجيح)
شيكاجو 4 ديترويت 2
بافالو 4 فيلادلفيا 3 (عقب وقت اضافي)
كارولاينا 6 اتلانتا 1
تامبا باي 4 فلوريدا 2
ناشفيل 4 كولومبوس 1
دالاس 3 كولورادو 2
مينيسوتا 3 ادمونتون 1
فينكس 4 سان هوزيه 3
انهايم 2 لوس انجليس 1
ا ع ل - ف ع (ريض)
arsp
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