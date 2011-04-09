نيويورك 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما يلي نتائج مباريات في دوري هوكي الجليد في امريكا الشمالية أقيمت أمس الجمعة.

بيتسبرج 4 نيويورك ايلاندرز 3 (عقب ضربات الترجيح)

شيكاجو 4 ديترويت 2

بافالو 4 فيلادلفيا 3 (عقب وقت اضافي)

كارولاينا 6 اتلانتا 1

تامبا باي 4 فلوريدا 2

ناشفيل 4 كولومبوس 1

دالاس 3 كولورادو 2

مينيسوتا 3 ادمونتون 1

فينكس 4 سان هوزيه 3

انهايم 2 لوس انجليس 1

ا ع ل - ف ع (ريض)

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