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نتائج مباريات في دوري هوكي الجليد في امريكا الشمالية

Sat Apr 9, 2011 6:10am GMT
 
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 نيويورك 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما 
يلي نتائج مباريات في دوري هوكي الجليد في امريكا الشمالية أقيمت أمس 
الجمعة.
 
 بيتسبرج         4    نيويورك ايلاندرز    3   (عقب ضربات 
الترجيح)
 شيكاجو         4    ديترويت             2
 بافالو         4    فيلادلفيا           3   (عقب وقت اضافي)
 كارولاينا       6    اتلانتا             1
 تامبا باي      4    فلوريدا            2
 ناشفيل         4    كولومبوس           1
 دالاس           3    كولورادو           2
 مينيسوتا       3    ادمونتون           1
 فينكس          4    سان هوزيه          3
 انهايم           2    لوس انجليس          1
 
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