الكرواتي كارلوفيتش يبلغ قبل نهائي بطولة هيوستون للتنس

هيوستون (تكساس) 9 ابريل نيسان (رويترز) - تأهل الكرواتي ايفو كارلوفيتش الى الدور قبل النهائي في بطولة هيوستون للتنس للرجال امس الجمعة.

ففي دور الثمانية للبطولة المقامة في الولايات المتحدة على الملاعب الرملية فاز كارلوفيتش على الامريكي جون ايسنر المصنف الرابع بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-6 و6-7 و7-6.

ووودع الامريكي ماردي فيش المصنف الاول منافسات البطولة بخسارته امام الياباني كي نيشيكوري المصنف السادس 6-3 و6-2.

وصعد بابلو كويفاس لاعب اوروجواي المصنف السابع الى الدور قبل النهائي بفوزه على الاسباني جويرمو جارسيا لوبيز المصنف الثالث 1-6 و7-6 و6-3.

كما بلغ الامريكي رايان سويتنج الدور ذاته بفوزه على الروسي تيموراز جاباشفيلي بنتيجة 3-6 و6-3 و6-1.

ا ع ل - ف ع (ريض)