Wed 9 Aug 2017 | 13:21 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

وزنياكي ويانكوفيتش في قبل نهائي بطولة تشارلستون للتنس

Sat Apr 9, 2011 6:55am GMT
 
[-] نص [+]

تشارلستون (ساوث كارولاينا) 9 ابريل نيسان (رويترز) - صعدت الدنمركية كارولين وزنياكي الى الدور قبل النهائي في بطولة تشارلستون للتنس للسيدات امس الجمعة.

ففي اولى مباريات دور الثمانية للبطولة المقامة في الولايات المتحدة فازت وزنياكي المصنفة الاولى على البلجيكية يانينا فيكماير بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 4-6 و6-4 و6-4.

وتغلبت الصربية ايلينا يانكوفيتش المصنفة الثالثة على الامريكية كريستينا مكهيل 6-2 و6-صفر.

وصعدت الصينية بينج شواي المصنفة 11 الى الدور قبل النهائي بفوزها على الهندية سانيا ميرزا 2-6 و6 -2 و6-2.

وصعدت الروسية ايلينا فيسنينا الى الدور قبل النهائي بعد فوزها على الالمانية يوليا جورج المصنفة 12 بنتيجة 2-6 و6-2 و6-2.

ا ع ل - ف ع (ريض)

arsp

 