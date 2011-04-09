وزنياكي ويانكوفيتش في قبل نهائي بطولة تشارلستون للتنس

تشارلستون (ساوث كارولاينا) 9 ابريل نيسان (رويترز) - صعدت الدنمركية كارولين وزنياكي الى الدور قبل النهائي في بطولة تشارلستون للتنس للسيدات امس الجمعة.

ففي اولى مباريات دور الثمانية للبطولة المقامة في الولايات المتحدة فازت وزنياكي المصنفة الاولى على البلجيكية يانينا فيكماير بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 4-6 و6-4 و6-4.

وتغلبت الصربية ايلينا يانكوفيتش المصنفة الثالثة على الامريكية كريستينا مكهيل 6-2 و6-صفر.

وصعدت الصينية بينج شواي المصنفة 11 الى الدور قبل النهائي بفوزها على الهندية سانيا ميرزا 2-6 و6 -2 و6-2.

وصعدت الروسية ايلينا فيسنينا الى الدور قبل النهائي بعد فوزها على الالمانية يوليا جورج المصنفة 12 بنتيجة 2-6 و6-2 و6-2.

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