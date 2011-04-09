الجزيرة الاماراتي يسعى للقب كأس رئيس الدولة للمرة الاولى (قدم)

من عماد عبد الله

القاهرة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - يخوض نادي الجزيرة نهائي كأس رئيس الدولة الاماراتي لكرة القدم امام الوحدة يوم الاثنين المقبل واضعا نصب عينيه احراز اللقب للمرة الاولى وفي الوقت نفسه يتسلح بالحذر رغم فارق النقاط الكبير في بطولة الدوري بينه وبين منافسه.

ويتصدر الجزيرة ترتيب دوري المحترفين الاماراتي متفوقا بفارق 20 نقطة على الوحدة التاسع لكن نور الدين بوفالقة مساعد مدرب الفريق يقول ان ذلك لا يعني شيئا.

وقال بوفالقة في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "نعم يتصدر الجزيرة ترتيب دوري المحترفين ويتقدم على الوحدة بفارق 20 نقطة لكن مباريات الكؤوس لا تعترف بذلك."

واضاف "المباريات النهائية لا تعرف سوى العزيمة والاصرار وبذل الجهد. كل شيء وارد الحدوث."

وأكد التونسي بوفالقة ان الوحدة منافس لا يستهان به وان البرازيلي ابل براجا مدرب الجزيرة يدرك تماما ان اللقاء لن يكون نزهة وأكد على هذا الامر للاعبين.

وقال "رغم اننا نتربع على قمة الدوري بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسينا وكل المؤشرات تقول اننا في طريقنا للفوز باللقب الا ان الحذر مطلوب."

واضاف "براجا نجح في جعل الفريق الافضل دفاعا وهجوما كما تجنب الهزيمة طوال الموسم لكن يجب الانتباه الى ان هذه - نظريا - هي فرصة الوحدة الوحيدة لاحراز لقب."