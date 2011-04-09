سابرس ينتزع مكانا بالادوار الاقصائية بفوزه على فلايرز (هوكي الجليد)

بافالو (نيويورك) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سجل توماس فانيك هدف الفوز في الوقت الاضافي ليضمن انتزاع فريقه بافالو سابرس مكانا في الادوار الاقصائية بدوري هوكي الجليد لامريكا الشمالية بعد الفوز 4-3 على منافسه فيلادلفيا فلايرز امس الجمعة.

وسجل ناثان جيرب لاعب فريق بافالو هدفين ليدفع النتيجة الى التعادل 3-3 عقب مرور عشر دقائق وثلاث ثوان من الشوط الثالث قبل ان يسجل فانيك هدفه رقم 32 هذا الموسم بعد مرور دقيقة واحدة و16 ثانية في الوقت الاضافي ليدفع سابرس لتحقيق انتصاره رقم 42 في 81 مباراة خاضها في الدور التمهيدي للموسم.

وخسر فريق فيلادلفيا - الذي كان يتصدر القسم الشرقي قبل نحو اسبوع - خامس مباراة له على التوالي ليتساوى مع بيتسبرج في ظل صراع الفريقين على انتزاع المركز الثاني في مجموعة الاطلسي والقسم الشرقي.

ويتفوق بيتسبرج في النتائج على فلايرز الذي حقق 46 انتصارا من اصل 81 مباراة. وتتبقى مباراة واحدة لكل فريق.

ا ع ل - ف ع (ريض)