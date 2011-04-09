ماريتيمو يتعادل مع ماديرا 1-1 في الدوري البرتغالي لكرة القدم

لشبونة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تعادل فريق ماريتيمو مع ضيفه ناسيونال ماديرا 1-1 ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين للدوري البرتغالي لكرة القدم امس الجمعة.

افتتح ماريتيمو التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق ديالما قبل ان يتعادل ناسيونال ماديرا عن طريق دييجو بارسيلوس في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

ورفع ماريتيمو رصيده الى 32 نقطة يحتل بها المركز الثامن بينما يحتل ناسيونال ماديرا المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

وسيحل بورتو المتصدر برصيد 71 نقطة والذي ضمن الفوز باللقب ضيفا على بورتيمونينسي صاحب المركز السادس عشر والاخير برصيد 19 نقطة غدا الاحد.

ا ع ل - ف ع (ريض)