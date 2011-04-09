جريزليز يهزم كينجز ويتأهل للادوار الاقصائية بدوري السلة الامريكي

ممفيس (تنيسي) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - انهى فريق ممفيس جريزليز غيابه عن الادوار الاقصائية بعد الفوز 101-96 على سكرامنتو كينجز امس الجمعة لينتزع مكانه بالادوار الاقصائية لاول مرة منذ موسم 2005-2006.

وتقلص تقدم جريزليز والذي بلغ 12 نقطة في الربع الرابع الى نقطة واحدة قبل 39 ثانية على نهاية زمن اللقاء الا ان زاك راندولف استطاع التسجيل من ثلاث من اصل اربع رميات حرة في اخر 20 ثانية ليضمن ممفيس اخر مكان في الادوار الاقصائية لدوري كرة السلة الامريكي.

وضاعت تصويبة من سكرامنتو قبل ان تضيع منه فرصة معادلة النتيجة من رمية ثلاثية ليخسر الفريق المباراة.

وانهى راندولف المباراة مسجلا 27 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة بينما اضاف مارك جاسول 18 نقطة ليساعد ممفيس الذي حقق 45 انتصارا مقابل 34 هزيمة على الفوز للمرة الخامسة في ست مباريات.

ا ع ل - ف ع (ريض)