دكس وكايوتس وبريديتورز يبلغون الادوار الاقصائية بدوري هوكي الجليد

لوس انجليس (كاليفورنيا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - باتت الصورة اكثر وضوحا على صعيد الادوار الاقصائية بالقسم الغربي لدوري هوكي الجليد في امريكا الشمالية امس الجمعة بعد ان انتزعت فرق انهايم دكس وناشفيل بريديتورز وفينكس كايوتس اماكن لها في تلك المرحلة.

وفاز بريديتورز على كولومبوس بلو جاكتس 4-1 وتغلب كايوتس على سان هوزيه 4-3 فيما تجاوز دكس عقبة لوس انجليس بفوزه عليه 2-1 بفضل هدفين من تيمو سيلاني.

ويتبقى لناشفيل الذي حقق 44 انتصارا من اصل 81 مباراة خاضها هذا الموسم ولفينكس الذي حقق 43 انتصارا من اصل 81 مباراة ايضا مباراة واحدة وباتا يتقاسمان المركز الرابع بنفس رصيد النقاط الا ان بريديتورز يتفوق بانتصار اضافي.

ويتقاسم انهايم الذي فاز في 46 مباراة من اصل 81 خاضها المركز السابع مع شيكاجو بلاكهوكس الا انه يتفوق في عدد الانتصارات التي حققها.

ويحتاج شيكاجو الفائز بلقب البطولة في الموسم الماضي نقطة واحدة في اخر مباراة له في الدور التمهيدي او خسارة دالاس ستارز الذي يحتل المركز التاسع لينتزع الموقع الاخير المتبقي في الادوار الاقصائية عن القسم الغربي.

ا ع ل - ف ع (ريض)