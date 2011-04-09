فيتل الالماني اول المنطلقين في سباق جائزة ماليزيا للسيارات

سيبانج (ماليزيا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سيكون بطل العالم الالماني سيباستيان فيتل سائق فريق رد بول اول المنطلقين في سباق جائزة ماليزيا الكبرى للسيارات ضمن بطولة العالم لفورمولا 1 غدا الاحد بعدما تفوق على جميع اقرانه في التجارب التأهيلية للسباق اليوم السبت.