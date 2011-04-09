فيتل الالماني اول المنطلقين في سباق جائزة ماليزيا للسيارات
سيبانج (ماليزيا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سيكون بطل العالم الالماني سيباستيان فيتل سائق فريق رد بول اول المنطلقين في سباق جائزة ماليزيا الكبرى للسيارات ضمن بطولة العالم لفورمولا 1 غدا الاحد بعدما تفوق على جميع اقرانه في التجارب التأهيلية للسباق اليوم السبت.
وسينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مكلارين من المركز الثاني في بداية ثاني سباقات الموسم الحالي والذي سيقام على حلبة سيبانج في حين سينطلق الاسترالي مارك ويبر زميل فيتل في الفريق من المركز الثالث.
ف ع (ريض)
ARSP
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