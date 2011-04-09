انترناسيونال البرازيلي يقيل مدربه روث (قدم)

من بيدرو فونسيكا

ريو دي جانيرو 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - اقال نادي انترناسيونال البرازيلي بطل امريكا الجنوبية لكرة القدم مدربه سيلسو روث امس الجمعة.

وقال روبرتو سيجمان نائب رئيس انترناسيونال خلال مؤتمر صحفي في استاد بييرا ريو في مدينة بورتو اليجري بجنوب البلاد "تدهور علاقة سيلسو بالجماهير هي واحدة من العوامل التي حفزتنا على اتخاذ هذا القرار."

وعانى انترناسيونال الذي فاز بكأس ليبرتادوريس للاندية ابطال امريكا الجنوبية للمرة الثانية في العام الماضي للدفاع عن لقبه هذا الموسم وبدا قريبا للغاية من الخروج من دور المجموعات.

وتولى روث المهمة خلفا لخورخي فوساتي وهو من اوروجواي قبل مباراة الدور قبل النهائي للبطولة في الموسم الماضي واستطاع نيل اللقب الا انه فشل في ديسمبر كانون الاول الماضي في قيادة انترناسيونال الى نهائي كأس العالم للاندية وهي البطولة التي فاز بها الفريق في عام 2006.

وجاء الاستغناء عن خدمات روث (53 عاما) عقب يومين من خسارة انترناسيونال خارج ملعبه امام تشياباس المكسيكي 1-صفر حيث ادى الفريق بشكل سيء مما عرض فرص تأهله لادوار خروج المغلوب عن المجموعة السادسة لكأس ليبرتادوريس للخطر.

وكان التعادل كافيا لضمان مكان لانترناسيونال في دور الستة عشر. وبدلا من ذلك فان الفريق يواجه مباراة صعبة وحاسمة على ارضه امام اميليك الاكوادوري في بورتو اليجري في 19 ابريل نيسان الجاري.

ويتصدر انترناسيونال المجموعة برصيد عشر نقاط متقدما بفارق نقطة على تشياباس ونقطتين عن اميليك.