الاتحاد المكسيكي يقلص عقوبة كينتيرو الى الايقاف لاربع مباريات (قدم)

مكسيكو سيتي 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم امس الجمعة انه قلص عقوبة الايقاف الموقعة على الكولومبي داروين كينتيرو مهاجم فريق سانتوس لاجونا بسبب تصرفه العنيف من ست الى اربع مباريات.

وقلصت لجنة الانضباط بالاتحاد المكسيكي والتي فرضت عقوبة الايقاف لست مباريات على كينتيرو يوم الاثنين الماضي العقوبة عقب التماس تقدم به فريق سانتوس.

وقال الاتحاد المكسيكي في بيان "عقب تحليل الادلة التي قدمها النادي فيما يخص العقوبة الثانية اتضح ان الضربة التي وجهها داروين كينتيرو ليست من قبيل السلوك العنيف لذا فقد تم تقليص العقوبة الى مباراة واحدة (بدلا من ثلاث)."

وتم توقيع عقوبتين على كينتيرو بواقع الايقاف لثلاث مباريات في كل عقوبة عقب طرده في الدقيقة 71 من المباراة التي فاز فيها سانتوس 3- صفر على كروز ازول يوم السبت الماضي بعد ان قام بتوجيه نطحة برأسه الى منافسه كريستيان خيمينيز.

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ان ما قام به هو رد فعل على تعرضه لالفاظ عنصرية مسيئة من قبل روجيلو تشافيز وهو ما نفاه مدافع كروز.

وسيغيب كينتيرو عن اربع من اصل المباريات الخمس المتبقية في دور المجموعات من الجولة الختامية للموسم بما في ذلك المباراة التي سيخوضها الفريق خارج ملعبه امام مونتيري حامل اللقب. وسيعود اللاعب خلال مباراة استوديانتس في التاسع والعشرين من ابريل نيسان الجاري.

وقال دييجو كوكا مدرب سانتوس لاجونا للصحفيين ان الفريق سيفتقد جهود حارس مرماه المخضرم اوسفالدو سانشيز (37 عاما) - الذي خاض ثلاث بطولات لكأس العالم - حتى نهاية الموسم بسبب اصابته بكسر في احد اصابع القدم عقب حادث في منزله.

ويحتل سانتوس - وصيف مونتيري في الجولة الافتتاحية للموسم - المركز الخامس في المجموعة الاولى وبفارق عشر نقاط خلف تيجري المتصدر وسبع نقاط خلف مونتيري.

ا ع ل - ف ع (ريض)