صحف الكويت تشيد بفوز القادسية بلقب الدوري الممتاز (قدم)

الكويت 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - أشادت صحف الكويت الصادرة اليوم السبت بفوز نادي القادسية بلقب الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه على الكويت 2-صفر في المرحلة الأخيرة للمسابقة أمس الجمعة.

وسجل فهد الأنصاري والسوري فراس الخطيب هدفين ليحتفظ القادسية باللقب ويرفع عدد ألقابه في المسابقة المحلية إلى 14 لقبا بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة متفوقا بأربع نقاط على أقرب منافسيه الكويت.

وقالت صحيفة الأنباء في عنوان بالصفحة الأولى "منو قده (من يقدر على منافسته)."

وتفوق القادسية على منافسه كليا في المباراة التي أقيمت باستاد صباح السالم وتقدم بهدف للأنصاري بتسديدة من خارج منطقة الجزاء إثر تمريرة من حمد العنزي.

وعزز الخطيب لاعب منتخب سوريا تقدم القادسية بالهدف الثاني بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تلقي تمريرة طويلة من طلال العامر لينفرد بمرمي الكويت ويسدد الكرة على يسار الحارس خالد الفضلي.

والهدف هو الرابع عشر للخطيب في المسابقة ليتوج هدافا للمسابقة.

وعلقت صحيفة القبس على تفوق القادسية فقالت "القادسية بطل ما يغلبونه."

وأنهى القادسية المسابقة محققا أكبر عدد من الانتصارات بين فرقها بواقع 16 انتصارا في 21 مباراة أي أكثر بانتصارين من الكويت.

م ع - س ب - ف ع (ريض)