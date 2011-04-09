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الأنصار يتوجه إلى الأردن لمواجهة التلال في كأس الاتحاد الاسيوي (قدم)

Sat Apr 9, 2011 10:38am GMT
 
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بيروت 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سيسافر فريق الأنصار اللبناني إلى الأردن غدا الأحد لمواجهة التلال اليمني بعد ذلك بيومين في مباراة بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أحاط الغموض بإمكانية إقامتها حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وحام شك حول مشاركة التلال في المباراة المقررة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات إثر قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنقل المباراة إلى مدينة الزرقاء الأردنية بسبب توتر سياسي وأمني في اليمن.

لكن بطل اليمن عاد وقرر المشاركة في اللقاء على أمل حصد أول نقاط في رصيده الخالي في قاع ترتيب المجموعة الأولى.

ويسعى الأنصار الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام ديمبو الهندي وبفارق ثلاث نقاط وراء ناساف الأوزبكي المتصدر للتركيز على المسابقة الاسيوية بعد أن ذهب لقب الدوري المحلي لمنافسه العهد قبل مرحلتين من النهاية.

كما خرج الأنصار من كأس لبنان بهزيمته 1-صفر أمام الصفاء في الدور قبل النهائي يوم الخميس الماضي.

م ع ن - س ب - ف ع (ريض)

arsp

 